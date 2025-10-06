Je fais un don

L'instant Porcher

Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.

Thomas Porcher catégorique après la démission de Lecornu : « Le macronisme, c’est fini »

En 24h, le “nouveau” gouvernement Lecornu s’est effondré : pressions de la droite, menaces du RN, démission express. Le macronisme tourne à vide, sans cap ni majorité. Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout ça !

Cela ressemble à une mauvaise farce. Dimanche, Sébastien Lecornu annonçait un "nouveau" gouvernement, mais sans nouveauté : mêmes visages, mêmes équilibres, entre macronistes fidèles et les LR. Une rupture ? Plutôt une reconduction sous camouflage. Et comme prévu, le vernis n’a pas tenu. Moins de 24h plus tard, coup de théâtre : Lecornu démissionne. Pressions de la droite, menaces de censure par le RN, il jette l’éponge, expliquant que « les conditions ne sont plus réunies ». Macron va-t-il tendre la main à sa gauche ? Ou accélérer le virage droitier évoqué en coulisses, vers Retailleau ou Bardella ? Certains évoquent une dissolution. Une chose est sûre : le macronisme, minoritaire, n’a plus de cap. Bruno Le Maire revient… aux Armées, malgré un bilan budgétaire catastrophique. Et pendant que la gauche appelle à la destitution, la droite réclame des coupes. Résultat : le pays est paralysé. Pas de cap économique clair, et le budget 2026 déjà à l’arrêt : pas d’inquiétude, affirme Thomas Porcher. Le chaos politique n’est plus une hypothèse, c’est une méthode. Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !

