Taxe Zucman : quand le RN et la macronie sauvent les ultra-riches

La bataille fiscale enflamme l’Assemblée nationale. Entre propositions symboliques et bras de fer politiques, les députés s’affrontent sur la taxation des plus riches et des grandes entreprises. La “taxe Zucman” , impôt minimum de 2 % sur les patrimoines dépassant 100 millions d’euros, a été rejetée par la majorité, la droite et le RN, malgré une version allégée défendue par le PS.

Dans l’hémicycle, plusieurs amendements visant les multinationales, les rachats d’actions ou les superdividendes ont pourtant été adoptés, contre l’avis du gouvernement et avec les votes de gauche et RN, suscitant l’accusation d’une alliance paradoxale contre les entreprises par les macronistes. Thomas Porcher et Lisa Lap rappellent que l’extrême droite est dans une opération séduction avec le grand patronat et que leur programme économique demeure libéral. C’est en cela que le RN a rejeté la taxe Zucman, “elle englobe tout et ne permet pas d’échapper à l’impôt par des mécanismes, contrairement aux autres taxes” rappelle l’économiste.

Le gouvernement, lui, met en avant la prolongation de la contribution exceptionnelle sur les grandes sociétés et la future suppression de la CVAE, pour alléger la fiscalité de production. Mais Thomas Porcher dénonce des “écrans de fumée”. Sur fond de creusement des inégalités et d’un patrimoine toujours plus concentré, la question d’une réforme de la fiscalité du capital et de l’héritage ressurgit. Reste à savoir si ces débats pourront aller jusqu’au bout, ou finiront par des ordonnances du gouvernement qui appliquera le texte initial de Lecornu.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !