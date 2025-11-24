Je fais un don

Thomas Porcher, économiste, signataire du manifeste des Économistes atterrés, et auteur de nombreux essais dont « Les Délaissés » et « Traité d’économie hérétique » débunke chaque semaine, sur le plateau du Média, les fausses évidences des gardiens du temple néolibéral. À l'occasion, d'autres économistes et praticiens de l'économie viennent répondre aux questions du Média dans le cadre de ce module.

Ils payent moins d’impôts que vous ! L’étude choc qui épingle les ultra-riches

Depuis 4 ans, L’Instant Porcher rappelle inlassablement une réalité désormais incontestable : les 0,1 % les plus riches voient leurs revenus croître bien plus vite que ceux du reste de la population, tout en bénéficiant d’un taux d’imposition proportionnellement plus faible. La nouvelle étude de l’INSEE le confirme : en 2022, le revenu annuel moyen de ces très hauts revenus atteint 1 million d’euros, contre 31 000 euros pour les autres foyers. Surtout, l’origine de ces revenus tranche nettement : quand 90 % des ressources du grand public proviennent du travail ou des pensions, les plus riches tirent près de la moitié de leurs revenus du capital. Entre 2003 et 2022, leur enrichissement est donc largement porté par les revenus financiers et fonciers, tandis que leur taux d’imposition moyen recule de 29,2 % à 25,7 %. L’étude montre aussi la forte reproduction sociale : les hauts salariés de 2022 étaient déjà en tête quinze ans plus tôt, et les 0,1 % sont majoritairement urbains, âgés et franciliens. Malgré cela, le débat budgétaire continue de cibler les dépenses publiques et les classes populaires, perpétuant une stratégie libérale qui évite soigneusement de toucher à la rente et à ceux qui en vivent.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !

