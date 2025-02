Scandale d’Etat : les mensonges de Bayrou peuvent-ils masquer l’affaire Bétharram ?

il n’aura fallu que deux mois avant que ne survienne ce qui pourrait être le gros scandale qui ébranlera François Bayrou depuis sa nomination à Matignon le 13 décembre dernier. Le Premier ministre est accusé d’avoir menti, en assurant n’avoir « jamais été informé » des faits présumés de violences, agressions sexuelles et viols commis au collège-lycée Notre-Dame de Bétharram. Affaire révelée par Mediapart et d’autres médias qui démontrent, preuves à l’appui que François Bayrou était bien au courant des faits.

Notre-Dame de Bétharram, pensionnat béarnais dans lequel François Bayrou avait lui-même scolarisé plusieurs de ses enfants dans les années 1990 et où sa femme Elisabeth dispensait des cours de catéchisme, est visé par 112 signalements et 72 plaintes pour viols et violences sur mineurs commis entre les années 1970 et 2010. Au-delà du mensonge et des négligences graves dans ce dossier, c’est aussi la politique des gouvernements successifs en termes de lutte contre les contre les violences faites aux enfants qui interroge. On en parle tout de suite avec mes invités du Fond de l’Info : Mathieu Slama, essayiste, Julien Théry, historien, et par visio, Arnaud Gallais, activiste des droits de l’enfant, cofondateur de MouvEnfants et ancien membre de la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise.