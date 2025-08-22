Rumeurs transphobes sur Brigitte : pourquoi Macron joue au pompier pyromane

Les rumeurs transphobes sur Brigitte Macron se poursuivent depuis des années. Si le couple présidentiel agit pour défendre son image, il ne dénonce jamais les discriminations envers les personnes trans, souligne Nils Wilcke.

Au programme des Indiscrets de Nils Wilke :



- Le décès de Raphaël Graven, connu sous le pseudonyme Jean Pormanove, survenu lors d’un live sur la plateforme Kick, suscite une onde de choc et un vif embarras au sein du gouvernement. Depuis plusieurs semaines, le streamer subissait humiliations et violences diffusées en direct devant des milliers de spectateurs, générant des revenus allant jusqu’à 6 000 € par mois.

La ministre du numérique Clara Chappaz a annoncé l’ouverture d’une enquête judiciaire et la saisie de l’Arcom et de Pharos, mais beaucoup jugent la réaction tardive. La Ligue des droits de l’Homme avait alerté l’autorité en février dernier, sans réponse. Bastien Le Querrec, juriste à la Quadrature du Net, souligne que les plateformes ont intérêt à laisser proliférer ces contenus violents, alors même que les signaux d’alerte étaient nombreux. Les propositions politiques pour réguler ces contenus, qu’il s’agisse de couper les vidéos via IA ou de réduire la “dopamine” des écrans, apparaissent souvent déconnectées de la réalité économique des plateformes.





- Dans un autre registre, Emmanuel et Brigitte Macron ont engagé des poursuites contre l’influenceuse américaine d’extrême droite Candace Owens, à l’origine de la rumeur affirmant que Brigitte Macron serait née homme. Si le président invoque son “honneur”, aucun mot n’est prononcé sur la transphobie systémique que subissent les personnes trans.

Le journaliste Elie Hervé souligne que cette frilosité reflète une politique de diversion, répondant aux fake news mais laissant intactes les discriminations. Cette affaire met en lumière le décalage entre la protection des individus face aux violences numériques et l’attention portée à l’image présidentielle, soulevant des questions sur la responsabilité de l’État dans la régulation des contenus et la lutte contre la transphobie.

