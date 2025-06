Rima Hassan lui vole la vedette : pourquoi Macron enrage contre la Freedom Flotilla

Arrestation illégale d’une députée européenne française, détention de citoyens français : face aux abus d’Israël, l’exécutif reste silencieux. Nils Wilcke enquête sur les non-dits du pouvoir français dans ce nouvel épisode des Indiscrets.

Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre : alors que pour la première fois dans l’Histoire, une députée européenne a été illégalement arrêtée par une puissance étrangère, et que cette députée est française, alors que quatre citoyens français dont notre collègue Yanis Mhamdi sont mis aux arrêts tout aussi illégalement par la même puissance, Israël, le sommet de l’État français a opté pour le service minimum ou la politique politicienne. Emmanuel Macron, malgré ses déclarations contradictoires, reste réticent à condamner l’État d’Israël. Mais au cœur du pouvoir français, quelles sont encore les nuances qui s’expriment (ou pas d’ailleurs) sur le pouvoir de Tel Aviv et le génocide à Gaza ? Nils Wilcke a enquêté. Il s’est également intéressé aux retombées du Complément d’enquête de France 2 consacré à Rachida Dati, et publié le fruit de son travail chez nos confrères et amis de Off Investigation… ce qui n’a, on l’imagine, pas plu à notre bien-aimée ministre de la Culture… laquelle s’est plainte du contenu de l’émission après avoir tenté de tout faire pour l’empêcher de sortir. On en parle dans ce nouveau numéro de l’émission Les Indiscrets, votre rendez-vous hebdomadaire sur Le Média, porté par Nils Wilcke. Grâce à son carnet d’adresses sans égal et sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Nils nous permet d’arpenter chaque semaine les dédales de la politique française.