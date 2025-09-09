10 septembre : une répression pire que les gilets jaunes ?

Le 10 septembre, la France pourrait connaître sa plus grande mobilisation auto-organisée depuis les Gilets jaunes. Le mot d’ordre « Bloquons tout », né sur les réseaux sociaux, a grandi tout l’été à travers des assemblées populaires suivies par des milliers de personnes.

Face à cette lame de fond, le gouvernement fait mine de minimiser. François Bayrou et Bruno Retailleau assurent que tout va bien, tout en reconnaissant en off qu’ils n’ont aucune idée de l’ampleur réelle. Les renseignements estiment 100 000 participants, et Retailleau mobilise 80 000 policiers et gendarmes. Et comme toujours, pour justifier cette démonstration de force, l’ennemi tout désigné reste « l’ultra-gauche ».

Pour couronner le tout, Beauvau a profité de l’été pour publier un « Schéma national des violences urbaines ». Ce manuel à destination des préfecture autorise l’usage accru de la force, encourage le recours au RAID ou à la BRI, et restreint la présence des journalistes en manif. Une phrase résume l’esprit : « le statut des journalistes ne trouve pas à s’appliquer dans un contexte de violences urbaines ». Autrement dit, demain, la rue pourrait se transformer en huis clos répressif, sans témoins, sans contre-pouvoir.

Rappelons-le : filmer la police est un droit pour les journalistes comme pour les citoyens. Suivez la mobilisation du 10 septembre demain, en direct, sur Le Media.