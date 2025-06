Rafles de sans-papiers, contrôles au faciès : ça y est, Retailleau copie Trump !

Depuis sa nomination, Bruno Retailleau ne cache pas sa volonté de durcir la politique migratoire. La semaine passée, il a ordonné une vaste opération de contrôles d’identité dans les gares pour cibler les sans-papiers. Près de 4000 agents des forces de l'ordre ont été déployés pour procéder à ces rafles. L'objectif affiché : interpeller les “clandestins”, comme il les appelle, et leur signifier qu'ils ne sont "pas les bienvenus en France". Avocats, syndicats, associations de défense des droits dénoncent une logique de stigmatisation, des contrôles au faciès, et une instrumentalisation des chiffres à des fins politiques. Retailleau assume une ligne dure, inspirée par les méthodes de l’extrême droite et teintée de communication martelée dans les médias.

Parallèlement, des pratiques de fichage illégal d’étrangers ont été signalées à Nantes et en Seine-Saint-Denis. Ces mesures s’inscrivent dans une politique plus large de durcissement : accès plus difficile à la nationalité, régularisations plus rares, et un discours de plus en plus menaçant. À gauche, certains réclament la régularisation de tous les sans-papiers, au nom de l’égalité et de la dignité. Mais le manque d’unité affaiblit ce combat. Et pourtant, régulariser, c’est garantir les mêmes droits pour toutes et tous. Un pas essentiel vers une société plus juste, loin de la peur et du rejet.