Ce samedi 15 novembre, Verdun a accueilli une messe en hommage à Philippe Pétain, organisée par l’ADMP. L’association, qui milite pour la réhabilitation du Pétain, a vu son président vanter le maréchal comme « premier résistant de France », au grand dam du préfet de la Meuse qui porte plainte pour révisionnisme. Le maire de Verdun, Samuel Hazard, a tenté de stopper la cérémonie par tous les moyens mais s’est heurté au tribunal administratif et à la complicité de l’Église, qui a laissé une quinzaine de fidèles pénétrer par une porte dérobée. Malgré tout, Hazard est resté présent sur le parvis, entouré de manifestants et d’élus, pour rappeler que certaines figures de l’histoire ne méritent ni célébration, ni réhabilitation. Parmi les fidèles et nostalgiques, Pierre-Nicolas Nups, secrétaire général du Parti de la France, en a profité pour se donner en spectacle et marteler ses idées nauséabondes devant les caméras. Si cette messe semble grotesque, elle n’est pas un incident isolé. L’extrême droite radicale sort de l’ombre et tente de plus en plus de s'imposer en France. Face à ce poison qui se propage, le courage de figures comme Samuel Hazard rappelle que l’antifascisme est un impératif, pas une option.

