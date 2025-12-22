Retour du 49.3 ? "Loi spéciale" ? Le chantage Macron-Lecornu pour imposer le budget

L’échec de la commission mixte paritaire sur le budget relance le débat autour d’une loi spéciale et de la menace d’un nouveau 49.3. Le gouvernement agite le spectre du chaos, alors que la Constitution prévoit des mécanismes de continuité. Décryptage d’une crise avant tout politique, sur fond de tentatives de division de l’opposition.

Autre sujet lié au budget 2026, le projet de vente ou de liquidation de 60 Millions de consommateurs, un média public indépendant, sans publicité, reconnu pour son rôle de contre-pouvoir et de protection des citoyens. Une décision qui interroge la place accordée à l’information critique et à l’intérêt général.

Le flash revient également sur la crise agricole, toujours vive malgré un recul des mobilisations. Maladie bovine, abattages, autoroutes bloquées, une colère des agriculteurs qui dépasse la seule urgence sanitaire.

Enfin, tour d’horizon international : durcissement du discours de Donald Trump face au Venezuela, situation humanitaire catastrophique à Gaza, et nouvelles tensions en Russie après la mort d’un haut responsable militaire.