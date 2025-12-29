Bardella, Sarkozy, de Villiers : ce que disent (et ne disent pas) leurs bonnes ventes

Les ventes élevées des livres politiques de droite et d’extrême droite figurent parmi les faits marquants de la saison des fêtes littéraires en France, mais elles exigent une lecture nuancée.

En cette fin d’année, les ventes élevées de livres de droite et d’extrême droite, de Nicolas Sarkozy à Jordan Bardella, interrogent. Faut-il y voir le signe d’une droitisation de la société française ? Pour le politologue Christian Le Bart, ces succès éditoriaux ne traduisent ni une adhésion politique automatique, ni un basculement électoral : acheter un livre ne vaut pas vote.













Au sommaire également :



L’édition revient également sur l’instrumentalisation d’un fait divers après une agression dans le métro parisien. Présenté à tort comme un étranger sous OQTF, le suspect est en réalité français. Pourtant, le débat public s’est emballé, jusqu’à relancer l’amalgame entre immigration et dangerosité. Un rappel s’impose : l’OQTF est une mesure administrative et les études disponibles ne montrent aucun lien entre immigration et délinquance.

À l’occasion de la mort de Brigitte Bardot, les hommages médiatiques contrastent avec un autre pan de son parcours : ses prises de position racistes, islamophobes et antiféministes, ainsi que son engagement durable aux côtés de l’extrême droite.

Sur le plan international enfin, Donald Trump affirme des avancées vers un cessez-le-feu en Ukraine, tout en recevant Benyamin Netanyahou pour discuter de la trêve à Gaza, alors que la situation humanitaire sur place continue de se dégrader.

