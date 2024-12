Bayrou, Borne, Valls : la dream-team du fiasco se rend à Mayotte

À Mayotte, après le passage dévastateur du cyclone, la visite de François Bayrou et de plusieurs ministres met en lumière un sentiment général d'abandon. Alors que l'urgence est de fournir des secours, les discours sur la reconstruction et l'immigration peinent à répondre aux besoins immédiats.

François Bayrou, accompagné de Manuel Valls, Élisabeth Borne et du ministre de la Santé et du Logement, est arrivé aujourd'hui à Mayotte, dans un contexte marqué par les conséquences dramatiques du cyclone qui a frappé l'archipel. Une visite qui aurait pu sembler porteuse d’espoir, mais qui soulève plus de doutes qu’elle n’apporte de réponses concrètes. Le ministre délégué a d’abord fait état de pertes humaines "dans cette zone", une formulation presque déshumanisante, éloignée des victimes et de la réalité de la catastrophe. Alors que le bilan officiel des morts reste difficile à établir, en raison des traditions funéraires de la région, François Bayrou évoque déjà des chiffres que même la Croix-Rouge n'a pas. Une déclaration maladroite, au moment où les secours commencent à peine à atteindre certaines zones sinistrées.

Face à cette situation, le Premier ministre a annoncé un plan de reconstruction intitulé « Mayotte Debout », promettant une transformation de l’archipel en deux ans. Mais les Maorais restent sceptiques, les préoccupations immédiates étant bien plus terre-à-terre. « L'heure est à la survie », a déclaré Saïd Omar Oili, sénateur de Mayotte, sur France Inter. Les besoins urgents en eau et en nourriture sont bien plus pressants que les projets à long terme. Un sentiment d'abandon, nourri par des années de sous-investissement et d'inefficacité des services publics, pèse lourd sur la population. Si la visite ministérielle a mis en lumière la question de l’immigration, avec François Bayrou évoquant la question du droit du sol, cette discussion semble totalement déconnectée de la réalité du terrain. En effet, alors que la population attend des secours, les responsables politiques, loin de se concentrer sur la crise immédiate, s’attardent sur des débats sur l’immigration et l’expulsion des habitants des bidonvilles, parmi les plus touchés par le cyclone.

Ces dernières propositions suscitent la colère et le sentiment que le gouvernement préfère trouver des boucs émissaires plutôt que de répondre à la détresse de ceux qui en ont le plus besoin. Dans ce contexte de crise, les discours gouvernementaux, pourtant portés par les caméras, peinent à se traduire en actions concrètes. Le terrain, lui, reste abandonné à son propre sort, entre pénuries de vivres, absences d’institutions publiques et une aide internationale qui tarde à se concrétiser. Les Maorais, eux, vivent l’angoisse du lendemain, leur demande d'aide réelle et immédiate restant, pour l’instant, ignorée.

La visite de François Bayrou et de ses collègues ministériels pourrait bien rester dans les mémoires comme un exemple de plus de la déconnexion de l'État face aux réalités d'un territoire oublié.