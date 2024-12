En 2024, le désaveu d'Emmanuel Macron s’est intensifié. Malgré un gouvernement toujours fidèle à sa politique, la France a observé une baisse du revenu médian...

En 2024, le désaveu d'Emmanuel Macron s’est intensifié. Malgré un gouvernement toujours fidèle à sa politique, la France a observé une baisse du revenu médian, avec des effets de l’inflation qui continuent de peser sur les citoyens. Le revenu disponible médian en 2023 est inférieur à celui de 2010, et la France fait partie des pays européens les plus touchés. Le bilan de la politique néolibérale de Macron montre un appauvrissement des classes populaires et une augmentation des inégalités. Les tentatives de stimuler la croissance par des baisses d'impôts pour les entreprises n'ont pas eu d'impact significatif, et les plans sociaux se multiplient, notamment dans l'automobile et le textile. Le secteur économique est en difficulté, avec un nombre record de défaillances d'entreprises et une réindustrialisation promise qui reste un échec. De plus, la construction et la production automobile peinent à se redresser. Les services publics souffrent aussi d'un manque de moyens. Sur le plan climatique, 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée, dépassant le seuil de 1,5°C de réchauffement.

À l’international, la situation à Gaza empire, avec la destruction d’hôpitaux et des accusations croissantes de génocide, auxquelles la communauté internationale peine à répondre de manière adéquate.



Enfin, aux États-Unis, Donald Trump, récemment réélu, a vu sa condamnation pour agression sexuelle confirmée en appel, marquant une nouvelle étape de ses démêlés judiciaires.