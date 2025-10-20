Réforme retraites : l'arnaque Faure-Lecornu décryptée

Jeudi 16 octobre, la motion de censure déposée par LFI a échoué, avec 271 voix contre les 289 requises. Grâce à l’abstention décisive des socialistes, le gouvernement Lecornu reste en place et le débat budgétaire va commencer. Le PLF 2026 annonce 30 milliards d’économies : 17 milliards de coupes, 14 milliards de nouveaux prélèvements – sans vraie taxation des ultra-riches. La réforme des retraites est suspendue jusqu’en 2028, mais sous condition d’économies.

Si la majorité échappe au 49.3, elle impose toujours sa ligne libérale. Thomas Porcher met en garde : à l’heure actuelle, la réforme des retraites n’est pas suspendue. Pour l’instant, rien ne garantit que Sébastien Lecornu pourra tenir sa promesse : il faut que ses députés le suivent, que le Sénat (à droite) vote pour l’amendement, et que le budget soit voté à temps pour ne pas passer par ordonnances.

Lisa Lap et Lydia Menez sont allées à l’Assemblée Nationale et ont pu confronter socialistes et macronistes. Dans l’ombre, les associations tirent la sonnette d’alarme : le budget de l’économie sociale et solidaire est amputé de 54 %. Un coup dur pour un secteur qui compense déjà les failles de l’État. Derrière les chiffres, une politique qui peine à convaincre à gauche.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !