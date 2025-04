Quand Moscovici refuse de faire payer les plus riches : la vérité sur sa déclaration inquiétante !

Pierre Moscovici est en très faché : les finances publiques sont au plus mal. Sa solution ? S’attaquer à la fraude sociale, qu'il estime à 4,5 milliards d’euros. Et la fraude fiscale ? Il considère qu’on a déjà « beaucoup fait »… Pourtant, les chiffres sont têtus : elle coûterait jusqu’à 100 milliards chaque année, 10 fois plus que la fraude sociale. Moscovici connaît pourtant bien le sujet : ex-ministre de l’Économie, il avait dû gérer l’affaire Cahuzac et ses comptes en Suisse. Aujourd’hui, il détourne le regard. Pendant ce temps, les riches sont choyés par Macron : suppression de l’ISF, 308 milliards de cadeaux fiscaux depuis 2017, fortunes qui explosent, impôts qui fondent. Les inégalités explosent, tout comme les émissions de CO2 des ultra-riches qui s’offrent désormais des voyages spatiaux à plusieurs centaines de tonnes de CO2 le selfie. Pendant que les classes moyennes et populaires se serrent la ceinture, les plus aisés polluent, fraudent et s’exonèrent de tout effort collectif… sans jamais payer. Ce système n’est pas défaillant. Il fonctionne parfaitement. Mais pour les puissants. Il est temps de changer les règles. Et de faire payer ceux qui en ont les moyens.