Dans ce nouvel épisode de La grande H., Julien Théry reçoit les historiens Jonathan Fruoco et William Blanc, co-auteurs, avec Justine Breton, d'un livre récemment paru aux éditions Libertalia, intitulé Robin des Bois de Sherwood à Holywood. Où l'on découvre entre autres que les usages politiques contemporains de la figure de Robin sont ambivalents : il est aussi bien revendiqué par les défenseurs de l'égalité que par les conservateurs en croisade contre les impôts.

Robin des Bois et ses joyeux compagnons de la forêt de Sherwood en rébellion contre le roi Jean et le shérif de Nottingham ont-ils vraiment existé ? Dans un livre récemment paru aux éditions Libertalia, intitulé Robin des Bois de Sherwood à Holywood, Justine Breton, William Blanc et Jonathan Fruoco retracent l'histoire de cette figure de la culture populaire, depuis les traces laissées au début du XIIIe siècle dans des documents comptables et judiciaires anglais par des actes de braconnage et de rébellion qui pourraient être ceux d'un modèle originel, jusqu'aux films, aux livres pour la jeunesse et aux dessins animés ainsi qu'aux références politiques contemporaines au justicier tout de vert vêtu qui "prenait aux riches pour rendre aux pauvres".



Dans ce nouvel épisode de La grande H., Julien Théry reçoit W. Blanc et J. Fruoco, qui reviennent d'abord sur la fixation de la légende dans la littérature du XVe-XVIe siècles, à partir des traditions orales et les balades et romans des siècles précédents (Langland, Chaucer), puis sur son renouveau au XIXe siècle romantique. La discussion portent aussi sur la possibilité de rattacher le mythe de Robin à l'histoire des bandits sociaux, justiciers au service des classes opprimées contre les dominants, proposée par Eric Hobsbawn. On découvre aussi que les usages politiques contemporains de la figure de Robin sont ambivalents : il est aussi bien revendiqué par les défenseurs de l'égalité que par les conservateurs en croisade contre les impôts. Montage Bérénice Sevestre. Une émission de Julien Théry.