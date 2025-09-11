L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

Notre journaliste, agressée par la police, raconte la répression du 10 septembre

Qui dit manifestation dit aussi répression policière. Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, s'est félicité du travail des forces de l'ordre ce 10 septembre. Mais de quel travail parle-t’il ? De quelles méthodes employées se félicite-t’il ? Des manifestants gazés pour aucune raison, des insultes pour provoquer des affrontements…le soleil se levait à peine que que les grenades lacrymogènes pleuvaient déjà pour contrer toute tentative de blocage. Et que ce soit aux portes du périphérique, aux ronds-points, aux dépôts de bus, les manifestants se sont très vite heurtés au déploiement des forces de l’ordre. Nos journalistes Lisa Lap et Lisa Noyal en ont fait les frais. Elles été agressées par des policiers alors qu'elles couvraient un rassemblement. Lisa Lap est en plateau pour témoigner.

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

