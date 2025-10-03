Menaces et magouilles et cie... Comment la macronie livre l'Assemblée au RN pour se sauver

Nils Wilcke décrypte le retour du RN au Bureau de l’Assemblée et un sondage explosif qui affole la gauche.

C’est un retour fracassant. Sébastien Chenu et Hélène Laporte (RN) retrouvent leur poste de vice-présidents à l’Assemblée nationale. En coulisse, plusieurs députés dénoncent un accord tacite entre la Macronie et l’extrême droite. L’objectif ? Écarter la gauche des postes clés. Depuis un an, les Insoumis, écologistes et socialistes dominaient ces instances internes pour poursuivre le front républicain ressuscité lors des législatives anticipées. Mais cette majorité de gauche a volé en éclats, sous la pression de la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet et de ses alliés LR et RN. Selon l’enquête de notre journaliste Nils Wilcke, ce “pacte” RN-Macronistes ne fait aucun doute : il a été négocié pour placer un nouveau rapporteur général du budget plus docile, Patrick Juvin, et déloger des figures indépendantes comme Charles de Courson. Une stratégie assumée pour contrôler les débats parlementaires, et préparer les arbitrages budgétaires de fin d’année.





Dans cette même émission, Nils Wilcke revient également sur le sondage IFOP qui agite la gauche : Mélenchon est devancé par Glucksmann, LFI est attaquée de toutes parts, les Verts humiliés. Derrière les chiffres, des luttes d’ego mais aussi une réalité inquiétante : l’extrême droite culmine à 35 %, bien au-dessus de tous les autres.

