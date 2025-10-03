Je fais un don

Les Indiscrets

Les Indiscrets

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Partager

Menaces et magouilles et cie... Comment la macronie livre l'Assemblée au RN pour se sauver

Nils Wilcke décrypte le retour du RN au Bureau de l’Assemblée et un sondage explosif qui affole la gauche.

C’est un retour fracassant. Sébastien Chenu et Hélène Laporte (RN) retrouvent leur poste de vice-présidents à l’Assemblée nationale. En coulisse, plusieurs députés dénoncent un accord tacite entre la Macronie et l’extrême droite. L’objectif ? Écarter la gauche des postes clés. Depuis un an, les Insoumis, écologistes et socialistes dominaient ces instances internes pour poursuivre le front républicain ressuscité lors des législatives anticipées. Mais cette majorité de gauche a volé en éclats, sous la pression de la présidente de l’Assemblée Yaël Braun-Pivet et de ses alliés LR et RN. Selon l’enquête de notre journaliste Nils Wilcke, ce “pacte” RN-Macronistes ne fait aucun doute : il a été négocié pour placer un nouveau rapporteur général du budget plus docile, Patrick Juvin, et déloger des figures indépendantes comme Charles de Courson. Une stratégie assumée pour contrôler les débats parlementaires, et préparer les arbitrages budgétaires de fin d’année.


Dans cette même émission, Nils Wilcke revient également sur le sondage IFOP qui agite la gauche : Mélenchon est devancé par Glucksmann, LFI est attaquée de toutes parts, les Verts humiliés. Derrière les chiffres, des luttes d’ego mais aussi une réalité inquiétante : l’extrême droite culmine à 35 %, bien au-dessus de tous les autres.

Les Indiscrets

Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

En voir +

Vous aimerez aussi

Le Média n'appartient ni à l'état, ni à des milliardaires, il est financé uniquement par des citoyens comme vous.

Il est en accès libre pour le plus grand nombre grâce à des citoyens qui contribuent tous les mois. Devenez Socio pour soutenir l'information indépendante !

Rejoignez les Socios

Afin de rester indépendant et en accès libre pour le plus grand nombre, et de continuer de vous proposer des enquêtes sur les magouilles de la Macronie et les arnaques des multinationales, des reportages de terrain au plus près de ceux qui luttent, des entretiens, débats et émissions comme on n'en voit plus à la télé, nous avons besoin de vous !