Macron impuissant face à Trump : la guerre des taxes commence

Trump démarre-t-il une guerre commerciale avec l’Union Européenne ? Le président des Etats-Unis a annoncé mercredi, à l’occasion de la première réunion de son cabinet à la Maison-Blanche, que les produits européens feront l’objet “prochainement” de 25% de droits de douane, “soit le niveau auquel les produits canadiens et mexicains devraient également être taxés à partir de début avril” a ajouté Trump.

Malgré toute l’affection portée à l’encontre du leader d’extrême droite, Emmanuel Macron n’a pas su le convaincre. L’UE, par la voix de la Commission européenne, assure qu’elle réagira “fermement et immédiatement”.

Trump racontait déjà en février que “l’UE a été très injuste avec nous, nous avons un déficit commercial de 350 milliards de dollars, ils n’achètent pas nos voitures, nos produits agricoles, ils n’achètent quasiment rien, nous devons rectifier cela”.

L'Union européenne "fera de même" a prévenu Eric Lombard, Ministre de l’Economie, avant de nuancer en disant ne pas se faire “d'illusions, les États-Unis restent la première économie du monde. Il n'y a pas d'alternative ni pour les États-Unis dans le commerce avec le reste du monde, ni pour nous dans le commerce avec les États-Unis. Les économies sont déjà très imbriquées. C'est de l'intérêt des deux économies de continuer à coopérer". Donald Trump a insisté, sur la menace de l’UE d’appliquer aussi des droits de douane : “Ils peuvent essayer de le faire, mais les effets ne seront jamais les mêmes, parce que nous pouvons partir. Nous sommes la corne d’abondance, ce que tout le monde veut et ils peuvent tenter des représailles, mais ça ne marchera pas” (...) “Il suffit que nous n’achetions plus rien, et si c’est ce qui se produit, nous gagnons”. Il se passe d’autres choses à l’UE.

La Commission européenne a décidé de revenir sur plusieurs normes environnementales imposées aux entreprises pour “favoriser la compétitivité des entreprises européennes, face à la concurrence chinoise et américaine”. Le pacte vert est donc affaibli. C’est la méthode trump : moins de climat, plus de dérégulation.

Le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’autorisation environnementale de l’autoroute A69, alors que le chantier a commencé il y a 2 ans ! Ce projet de construction fait l’objet de vives contestations et répressions policières depuis plusieurs années. Cette décision est historique, surtout que les travaux ont bien commencé, et que le concessionnaire et l’Etat ont fait pression pour maintenir le projet. Les opposants, notamment écologistes ou agriculteurs, y dénonçaient la construction d’une route payante, pour gagner quelques minutes, passant en pleine biodiversité ou terres agricoles. On a suivi cette lutte au Média. Dans son jugement du 27 février, que Reporterre a pu consulter, le tribunal administratif de Toulouse estime que les « bénéfices économiques, sociaux et de sécurité publique sont trop limités » pour justifier la construction de l’autoroute. L'Etat compte faire appel de la suspension du chantier. Le Ministre des Transports a parlé d’une décision "ubuesque : un chantier avancé aux deux tiers est arrêté du jour au lendemain".

