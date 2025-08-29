L'extrême-droite envahit tous nos écrans... Rejoignez la Riposte !
Nouvel épisode des Indiscrets de Nils Wilcke. Journaliste indépendant, journaliste politique jusqu’au bout des doigts, il recueille les confidences des politiques de tout bord.

Macron-Bayrou : les coulisses d’une chute programmée

Bienvenue pour un nouvel épisode de “Les Indiscrets”, sur Le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils Wilcke. Grâce à son carnet d’adresses sans égal et sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Nils nous permet d’arpenter chaque semaine les coulisses et ce qu’il se trame dans la politique française, et d’aller chasser les indiscrétions….

Au sommaire cette semaine :

Et c’est reparti comme en 24 ! Comme en… 2024, Emmanuel Macron risque fort de se retrouver sans Premier ministre le 8 septembre prochain : François Bayrou a décidé de jouer quitte ou double en réclamant la confiance des députés, sinon, il part. Les oppositions ont tout de suite annoncé qu’elles voteraient non. Emmanuel Macron, lui, affiche une confiance à toute épreuve mais se retrouve à nouveau en première ligne. Nils a enquêté sur les enjeux et coulisses de cette rentrée politique hors normes.

Vous entendez ce silence ? C’est Marine Le Pen qui reste en retrait du tumulte politique. Alors que le pays connaît une grave crise de gouvernance politique et une colère sociale qui devrait s’exprimer le 10 septembre dans la rue, la patronne du RN donne l’impression d’attendre que le fruit Macron tombe pour recueillir le pouvoir. On va tenter d’y voir plus clair dans la stratégie du parti d’extrême-droite pour la rentrée.

