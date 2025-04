L’Europe et Macron face à Trump : la crise mondiale s'aggrave ?

Les vacataires, ces profs pas fonctionnaires qui tiennent l’Université, pour des salaires de misère et n’ont presque aucun droit. C’est la situation dans les Universités françaises, pourtant vantées comme un prestige par nos politiques. Derrière les discours, Thomas Porcher décrit un véritable abandon de l’Etat dans son dernier livre mais aussi et surtout une souffrance entre histoire personnelle et mépris de classe : ça s’appelle le Vacataire, ça vient de sortir aux éditions stock. Demain mardi 8 avril, rencontre et dédicace à la librairie Ici aux Grands boulevards à Paris à 19h.

Trump est-il en train de renverser l’économie mondiale ? Le Président étasunien a annoncé la mise en place de "droits de douane réciproques" : un tarif plancher de 10% sur toutes les importations à partir du 5 avril, et des surtaxes ciblées pour les pays jugés particulièrement hostiles en matière commerciale ; en plus de ceux qui existent déjà. Une réciprocité que Donald Trump a jugé “gentille”. Les surtaxes sont censées répondre aux barrières dites "non tarifaires" à l'entrée de produits américains, par exemple des normes sanitaires ou environnementales. Les analystes ne comprennent pas les taux ou encore les zones touchées comme les îles arctiques de la Norvège. La Maison Blanche a fait savoir mercredi soir que certaines catégories de produits n'étaient pas concernées : lingots d'or, produits pharmaceutiques, semi-conducteurs, cuivre, bois de construction, produits énergétiques ou encore minéraux introuvables sur le sol américain. Mais ils sont en réalité dans le viseur de Donald Trump. La Chine sera taxée à partir du 9 avril et l’addition est salée : 34% en plus des 20% des droits de douane additionnels déjà mis en place par Washington. 24% pour le Japon, 26% pour l'Inde, 46% pour le Vietnam et même 49% pour le Cambodge. Pour l'Union européenne, la taxe est de 20%. L'UE se dit "prête à la guerre commerciale" et y répondra. Emmanuel Macron dénonce une décision brutale et infondée, "Nous avons une force, un marché de 450 millions d'habitants" a-t-il dit. Ce lundi 7 avril au matin, la Bourse de Paris chute de plus de 6%, les autres bourses européennes ne font pas mieux. Les marchés asiatiques dévissent également : plongeon de presque 8% pour Tokyo.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !