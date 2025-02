"Les riches font sécession !" Pourquoi Bernard Arnault a "trahi" Macron

Pour le budget 2025, le Sénat a osé adopter une “surtaxe” pour pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 3 milliards d’euros. Une contribution exceptionnelle et « temporaire » qui devrait peut être rapporter 8 milliards à l’Etat. Il n’en fallait pas plus pour faire râler l’un des hommes les plus riches du monde, le patron français de LVMH Bernard Arnault. « On taxe le made in France » lance l’homme d’affaires qui vante les Etats-Unis et parle de délocalisation. Le gouvernement nous fait que nous parler de dette, de déficit et d’ “effort à faire”. Pourtant, ces 8 milliards, sont bien mais bien loin de toutes les baisses d’impôts ou autres cadeaux pour les grandes entreprises depuis 2017, rappellent Lisa Lap et Thomas Porcher. De plus, rien ne garantit que cela fonctionnera. L’économiste rappelle tous les mécanismes d’évitement de l’impôt mis en place par les plus riches.

Bernard Arnault brandit la menace de délocalisation. Thomas Porcher rappelle qu’elle a déjà lieu en France et dénonce un chantage à l’emploi. Ça n’a pas été la crise pour tout le monde. Les infimes plus riches français se sont fortement enrichis ces dernières années. Depuis 2019, la fortune des milliardaires français a augmenté au total de plus de 24 milliards d’euros, ce qui fait 13 millions par jour, rappelle OXFAM. En 2023, les 10% les plus riches ont gagné 280 euros en moyenne grâce à la politique socio fiscale du gouvernement. Les français eux en moyenne perdent 50 euros, et les 10% les plus pauvres 290 euros, montre l’INSEE. La France est un paradis fiscal pour les milliardaires.

Point budget 2025. On le sait que ça peut paraître flou et barbant, mais on rappelle que c’est un peu le nerf de la guerre. La semaine dernière a eu lieu la commission mixte paritaire, qui réunit 7 sénateurs et députés pour s’entendre sur un texte commun. Les insoumis disent qu’il ne faut rien en attendre car le budget est dans tous les cas trop austéritaire et veulent de nouveau censurer le gouvernement.

Le parti socialiste lui a joué les négociations en étant une “gauche de compromis”. Ils se félicitent par exemple des 500 millions d’euros supplémentaires pour les trains régionaux, l’annulation de la suppression des 4000 postes d’enseignants, et demandent une hausse du SMIC par exemple. Ils ont fait supprimer l’article qui réduisait les droits de l’AME soutenu par la droite et l'extrême droite, par contre son budget a baissé de 200 millions. "Est-ce que nous aurions voulu plus ? Bien sûr. Mais ceux qui font le pari d'avoir moins ou d'avoir tout prennent toujours le risque d'avoir moins." a déclaré Boris Vallaud. Thomas Porcher décrit un budget historiquement austéritaire.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !