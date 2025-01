Les africains, des "ingrats" avec la France ? Quand l'histoire contredit Macron

À l'heure où Emmanuel Macron évoque la "dette" des chefs d’État africains, Christian Éboulé publie son livre dans lequel il redonne vie à l’histoire méconnue de Charles N’Tchoréré, officier gabonais issu des tirailleurs sénégalais.

Dans cet extrait de “Décrypter l’Afrique, Théophile Kouamouo reçoit Christian Éboulé, journaliste et écrivain, pour parler de son roman puissant et émouvant, "Le testament de Charles", publié aux Éditions Les Lettres Mouchetées. À travers ce récit, Christian Éboulé redonne vie à l’histoire méconnue de Charles N’Tchoréré, officier gabonais issu des tirailleurs sénégalais, fusillé par les Allemands le 7 juin 1940. Un héros oublié, mais dont le sacrifice nous interpelle encore aujourd’hui. Ce roman plonge dans les méandres d’une mémoire partagée, entre la France et l’Afrique, et rappelle l’apport souvent négligé des tirailleurs sénégalais, ces soldats africains mobilisés pour défendre une France qui, paradoxalement, n’avait pas renoncé à ses théories racistes. À l'heure où Emmanuel Macron évoque la "dette" des chefs d’État africains envers l’armée française, Ousmane Sonko, figure politique sénégalaise, réplique avec force : sans les troupes africaines de la Seconde Guerre mondiale, "la France serait peut-être encore allemande".

Nous abordons aussi les controverses récentes, comme les propos d’un ministre-conseiller sénégalais qualifiant les tirailleurs de "traîtres". Quel rôle ont réellement joué ces soldats dans la colonisation et les luttes indépendantistes ? Et que disent ces débats sur la mémoire coloniale, toujours vive et complexe, dans les relations franco-africaines ? Christian Éboulé nous plonge dans la vie de Charles N’Tchoréré, depuis son enfance marquée par le bwiti et le catholicisme, jusqu’à son exécution. Une hybridation culturelle et spirituelle racontée avec profondeur, éclairée par des sources biographiques solides. Le roman s’ouvre sur le poème “Tyaroye” de Senghor, et tout au long de son récit, l’auteur nous rappelle que "Non, vous n’êtes pas morts gratuits.

Vous êtes les témoins de l’Afrique immortelle." Avec une réédition prévue en Afrique, l'auteur espère que ce livre sera intégré dans les programmes scolaires, afin que la mémoire des tirailleurs reste vivante dans les esprits des jeunes générations.