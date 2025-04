"La politique de Macron c'est l'instabilité" les confessions d'un macroniste repenti

Le Média est plus que jamais mobilisé pour vous rendre compte des péripéties de la vie politique française, quelque peu secouée, vous le savez, depuis la semaine dernière après la condamnation de Marine Le Pen à une peine d’inéligibilité qui sera rejugée en appel l’année prochaine. Et déjà, en fil rouge de cette actualité, la présidentielle 2027 est sur toutes les lèvres et dans tous les esprits… Qui pour diriger cette France après 2 quinquennats d’Emmanuel Macron ? A Gauche comme à Droite, le flou persiste, les prétendants se bousculent pour récupérer un pays à bout de souffle aussi bien économiquement que sur le plan social… Le Pen De Villepin, Mélenchon, Attal, on est plus proche de 2027 qu’il n’y paraît ! C’est cette revue des troupes, mais aussi un regard critique de la politique nationale et internationale d’Emmanuel Macron que je vous propose ce soir avec un invité exceptionnel, l’avocat et essayiste Jean Pierre Mignard, connu pour ses interventions dans des dossiers très médiatiques comme celui des écoutes de l'Elysée, sous le premier septennat de François Mitterrand, avocat aussi de Médiapart dans l’affaire Cahuzac ou encore des parties civiles au procès Clearstream. On évoquera aussi son rapport au monde politique qu’il a côtoyé de près. Et également pour nous accompagner dans cette émission, on a également Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l'État, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone.