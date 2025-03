"La méritocratie n'existe pas" : comment le système protège toujours les plus riches

“En France, la fortune héritée représente désormais 60 % du patrimoine total, contre 35 % au début des années 1970, selon le Conseil d’analyse économique. Les 50 % les plus pauvres détiennent moins de 5 % de l’ensemble du patrimoine, tandis que les 10 % les plus riches possèdent près de 80 % des actifs financiers et professionnels. Un niveau comparable à celui du XIXe siècle.” écrit Le Monde. Des inégalités qui ont été créées avec la dérégulation et la mondialisation, liées aux inégalités de revenus. Cela démonte complètement les mythes autour de la méritocratie ou du travail qui promet la réussite. “Les jeux sont faits à la naissance” explique Thomas Porcher.

Les travailleurs UberEats, Deliveroo et autres plateformes de livraison sont dans une situation très à risque, décrit un rapport de l’ANSES publié mercredi dernier. Ces travailleurs, indépendants et non salariés, souvent sans papiers, seraient environ 70 000. Accidents de la route, troubles musculosquelettiques, stress, dépression… les travailleurs de livraison de repas sont soumis à des conditions exécrables et très dangereuses. Ces livreurs, avec beaucoup de sans-papiers, ne sont absolument pas protégés, étant auto entrepreneurs. Ce modèle économique, qui crée des conditions désastreuses, est très bénéfique pour les plateformes type Uber. “Un système encouragé par Mr. Macron”, déplore Thomas Porcher.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !