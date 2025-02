"Ils veulent diviser les français" : la droite a abandonné l'économie pour la question identitaire

Le combat de coq est lancé entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Les deux membres du parti des républicains annoncent vouloir être le candidat LR pour la présidentielle en 2027. Nous ici vous le savez on parle d’économie. Alors on aurait aimé vous décrypter les premières propositions avancées par le patron des républicains et le Ministre de l’Intérieur, mais leur campagne tourne à la question identitaire, l’immigration, l’ordre ; allant chercher l’électorat d’extrême droite aussi. Thomas Porcher explique une « dérive », qui permet de masquer les problèmes économiques et d’inégalités. "Il y a trop d'assistanat, notre système social a dérivé" affirme Laurent Wauquiez. L’économiste démonte ce cliché une nouvelle fois.

Le duo Trump-Musk, qui dirige les Etats-Unis, s’en prend aux fonctionnaires. “Des milliers d’américains en période d'essai pourraient voir leur aventure tourner court à cause de la guerre anti-bureaucratie lancée par le duo Trump-Musk” écrit Les Echos. La guerre aux fonctionnaires ne s’arrête pas là. Elon Musk dirige la commission pour l’efficacité du gouvernement américain, le “Doge”. Par cet outil, il a promis de rationaliser à marche forcée. Au programme déjà : télétravail interdit et plan de départs volontaires, où 75000 agents sont partis, soit 3 % des 2,4 millions de fonctionnaires fédéraux. Elon Musk a promis de lancer un programme massif de licenciements contraints si la masse salariale ne réduit pas assez. Vu de la France, c’est parfois apprécié voire admiré. Thomas Porcher dénonce un gouvernement d’entrepreneurs, les plus riches du monde, qui vont s’en prendre aux plus pauvres de la planète. Le libéralisme exacerbé main dans la main avec l’extrême droite, pour un projet commun.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !