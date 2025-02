Guerre en Ukraine : comment Trump bouleverse l'ordre mondiale

De quoi les négociations de paix qui se déroulent actuellement entre la Russie et les États-Unis sont-elles le nom ? La résolution de la guerre en Ukraine semble se faire sans les Ukrainiens et les Européens. Faut-il accepter à tout prix un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine ? Ces questions divises les Européens en ce moment, eux qui voient Donald Trump changer totalement de stratégie et refuser de continuer à financer l’OTAN pour se conflit qui n’en finit plus. Et l’administration américaine ignore royalement l’UE en conviant la Russie à des discussions inédites depuis 2022. Les chefs de la diplomatie des États-Unis et la Russie se sont réunis ce mardi à Riyad en Arabie saoudite, une première depuis le début de l’attaque Russe de l’Ukraine. Les deux délégations sont convenues d'établir un « mécanisme de consultation » pour régler leurs contentieux et vont nommer des négociateurs pour le règlement de la guerre en Ukraine. Est-ce l’humiliation ultime pour les Européens ? Est-ce vraiment raisonnable de continuer ce conflit ? Dans quelles conditions doit se faire un accord de cessez le feu ? Ce changement Impulsé par Donald Trump est-il le reflet d'un ordre mondial totalement chamboulé ? Comme tous les mardis soir, nous en parlons dans la Chronik de Beligh, votre programme hebdomadaire avec Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l’Etat, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Beligh Nabli nous livre donc son expertise une fois par semaine, sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l’actualité.