Guerre en RDC : que veut le Rwanda, à quoi joue la France ?

Au début de l’année 2000, le New York Times parlait de “guerre mondiale africaine” en évoquant le conflit en République démocratique du Congo. Six pays avaient alors leurs armées au sein du pays qui était dirigé par Laurent-Désiré Kabila, chacun jouant sa partition au prétexte de l’intérêt national ou du panafricanisme. Un quart de siècle plus tard, la guerre du Congo, ou plus sûrement la guerre au Congo, qui ne s’est jamais éteinte, redevient chaude avec la prise de Goma par un M23 derrière lequel l’ombre de l’armée rwandaise est de plus en plus évidente. Pendant ce temps, Kinshasa, la capitale, s’échauffe et des manifestants s’en prennent à certains intérêts étrangers, notamment à l’ambassade de France. Et la bataille de communication a repris entre les pouvoirs de Kinshasa et Kigali. Comme par le passé, et comme ses prédécesseurs, Félix Tshisekedi pointe du doigt le Rwanda. De son côté, Paul Kagame ne se contente pas d’invectiver son homologue congolais, il s’en prend à Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, ce dernier ayant demandé aux troupes de son pays de quitter Goma. Rwanda, Afrique du Sud, Burundi, Kenya, Union africaine mais également France, États-Unis, Chine… Plus que jamais, la guerre en RDC n’est pas seulement congolaise, avec au cœur des enjeux les riches minerais d’un des pays les plus stratégiques du monde. Qui sont les acteurs du chaos et quelles sont leurs lignes de fracture ?