Gaza : vers une prise de contrôle des États-unis ? - Non-censure du PS : bientôt la fin du NFP ?

L'actualité de ce 5 février 2025 présentée par Fabrice Wuimo.

Au sommaire :

A la une de l’actualité, Gaza sera-t-elle vraiment transformée en Côte d’Azur du Moyen Orient, vœu irrationnel, voire criminel de Donald Trump qui implique la déportation des habitants de Gaza. Le gouvernement Israelien n’en demandait pas tant et parle déjà d’un plan pour favoriser le départ des Gazaouis. Il sera question également de l’actualité en France où le budget a été adopté hier, refermant une séquence politique désastreuse pour la Gauche et le Nouveau Front Populaire probablement amputé de sa composante socialiste ? On en parle avec les invités du Fond de l’Info : l'historien Julien Théry, l’essayiste Mathieu Slama et la députée Sabrina Sebaihi. Et enfin on parlera de Mayotte, deux mois après le cyclone Chido, et alors l’archipel est encore marqué par le passage dévastateur du cyclone, les députés de droite du groupe les Républicains ont choisi une solution répressive et poussent pour un durcissement du droit du sol…