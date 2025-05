Gaza : pourquoi nos grands médias soutiennent un génocide (Pascal Boniface)

Un génocide, tout simplement ! Depuis octobre 2023, la bande de Gaza et ses habitants vivent sous un déluge de feu imposé par Israël. Et alors que le massacre se poursuit jour après jour, on compte déjà des dizaines, voire des centaines de milliers de civils tués par Israël, des quartiers entièrement rasés, la faim utilisée comme arme de guerre. Ce que subit la population palestinienne ne peut plus être décrit autrement que comme un génocide.

Dans l’actualité récente de ce génocide, ponctué d’un nettoyage ethnique assumé, Israël a annoncé le 4 mai dernier un plan qui prévoit la conquête de la Bande de Gaza et la promotion d’un “départ volontaire des Gazaouis". Malgré les alertes des ONG, les rapports accablants d’experts de l’ONU, les vidéos et témoignages qui affluent au quotidien, l’impunité d’Israël reste intacte, protégée par de puissants soutiens américains et européens adeptes du soutien inconditionnel, et un récit dominant qui tend à criminaliser toute critique. C’est cette hypocrisie internationale entre autres que Pascal Boniface met en évidence dans son nouvel ouvrage, “Permis de tuer Gaza : Génocide, Négationnisme et Hasbara”.

À travers une analyse rigoureuse, il expose le deux poids, deux mesures qui gangrène les médias, les politiques et le droit international, et rappelle que nommer l’injustice est un acte de résistance. C’est de cela qu’il sera question dans cet entretien d’actualité : oser dire ce que beaucoup refusent encore de voir. Pascal Boniface est géopolitologue et directeur de l’IRIS, l’institut de relations internationales et stratégiques.