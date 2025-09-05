Faure à Matignon, la nouvelle intox de Macron : le PS va-t-il encore se faire avoir ?

Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de “Les Indiscrets”, sur Le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils Wilcke. Grâce à son carnet d’adresses sans égal et sa connaissance fine des acteurs politiques de tous bords, Nils nous permet d’arpenter chaque semaine les coulisses et ce qu’il se trame dans la politique française, et d’aller chasser les indiscrétions….

Au sommaire, cette semaine :

Faure pourrait-il devenir Premier ministre ? Emmanuel Macron drague le PS. Mais les socialistes craignent, à raison, que les signaux du président ne se résument qu’à une opération de vaste enfumage.

On va aussi s’intéresser aux relations entre Marine Le Pen et Jordan Bardella, les deux têtes du RN affichent une nouvelle entente devant les médias, après des périodes de tensions. Faut-il croire en cette union ? Nils a enquêté.