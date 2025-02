Donald Trump : l’apartheid décomplexé à la maison blanche ?

Cette fois-ci, ce mandat-ci, il ne se contente pas de parler. Il agit, ou du moins il tente d’agir le plus vite possible, avant que d’éventuelles pesanteurs institutionnelles ou un rapport de forcé modifié ne viennent l’entraver. Sans scrupules ni prise en compte de la morale universelle ou du droit international, Donald Trump, l’ancien et nouveau président des États-Unis a choisi de porter ouvertement un projet de nettoyage ethnique de la bande de Gaza. Bien entendu, l’indignation est de mise dans de nombreux pays, mais pas forcément au niveau où on pourrait l’attendre. Sophie Primas, la porte-parole du gouvernement français n’a par exemple pas osé parler de nettoyage ethnique ou de tout ce qui relève du respect du droit international. Trump tente de faire bouger les lignes sur la Palestine. Mais il fait déjà face à la dure réalité de l’interdépendance à peine sa guerre commerciale lancée contre le Mexique, le Canada et la Chine (entre autres), et poursuit sa guerre idéologique contre les minorités sexuelles mais aussi contre l’aide internationale. Jusqu’où ira-t-il ? Peut-on désormais affirmer qu’un fasciste siège à la Maison Blanche, pour le plus grand malheur du monde ? On répond à ces questions avec Bertrand Badie, politiste, professeur émérite à Sciences Po, et auteur de nombreux livres, dont le dernier en date est “L’art de la paix”, paru chez Flammarion. C’est l’heure du Monde n’a pas de centre, sa chronique internationale, sur Le Média.