Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Dermatose : mobilisation en Ariège contre l’abattage de bovins
La dermatose nodulaire contagieuse… C’est une maladie bovine qui ne touche pas les humains, mais qui bouleverse pourtant des exploitations entières. En Ariège, après la détection d’un cas dans un élevage, les autorités ont décidé d’abattre plus de 200 vaches. Décision prise au nom du protocole sanitaire européen, mais vécue comme une injustice par de nombreux agriculteurs. Depuis plusieurs jours, la tension monte autour de cette ferme. Cette nuit encore, il y a eu des affrontements entre agriculteurs et forces de l’ordre venus ouvrir la voie aux services vétérinaires. Une scène rare, qui dit beaucoup du climat actuel dans le monde agricole : colère, fatigue, sentiment d’abandon. La Confédération paysanne est très présente dans cette mobilisation, la Coordination rurale aussi. La FNSEA, elle, est étonnamment absente. On va revenir sur tout ça. avec Angel Alegre, co-porte-parole de la Confédération paysanne de l’ariège.