Révélations : Le scandale qui éclabousse Renault, BMW et le Maroc

“Nous assumons cet objectif de 100 % de véhicules électriques en 2035. Il est nécessaire pour tenir nos objectifs climatiques”. Ce sont les mots du président Macron dans une interview donnée en octobre 2022 aux Echos. Interview où il était question de réindustrialisation de la France et l’Europe pour y produire ici même les batteries nécessaires à faire rouler ces millions de véhicules du futur… et nous en sommes encore extrêmement loin.

Alors que la voiture électrique est désormais une réalité qui connaît un certain succès commercial, la production de batterie nécessite des tonnes de matières premières et notamment du Cobalt. Ce nouvel or bleu est un métal toujours plus prisé mais très inégalement présent sur Terre. Pour le marché européen, c’est une nouvelle fois le continent africain qui est ciblé, avec principalement la RDC qui présente les plus gros gisements au monde… mais aussi le Maroc, qui détient plus de cobalt que la Chine.

Et c’est justement dans le sud du Maroc que la journaliste indépendante Célia Izoard est allée enquêter, pour le compte du média spécialisé Reporterre, sur une situation sanitaire et sociale désastreuse qui vient éclabousser les constructeurs allemands et français, BMW et Renault. Entretien.

La première partie de l’enquête : https://reporterre.net/BMW-et-Renault-impliques-dans-un-scandale-ecologique-au-Maroc

La deuxième partie de l’enquête : https://reporterre.net/Les-voitures-electriques-assoiffent-les-pays-du-Sud