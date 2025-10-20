Gaza : le plan d'Israël et Netanyahou pour saboter le cessez-le-feu

Gaza replonge dans la violence après seulement dix jours de trêve : dimanche 19 octobre, Israël a mené 120 frappes sur 83 cibles, faisant au moins 45 morts palestiniens. Tsahal justifie ses attaques par la mort de deux soldats, mais des sources indépendantes indiquent qu’une munition non explosée en est la cause. Le Hamas dément toute violation du cessez-le-feu et accuse Israël d’inventer des prétextes. Le passage de Rafah reste fermé, bloquant l’aide humanitaire et la récupération des corps d’otages. Tandis que Netanyahu réclame le désarmement du Hamas et maintient ses troupes dans Gaza, le plan Trump, censé instaurer la paix, se transforme en instrument de blocage : ni désarmement effectif ni retrait israélien. Gaza demeure une prison à ciel ouvert, et la promesse d’un accord durable s’éloigne.

Le Récap est un édito politique, à retrouver du lundi au jeudi sur Le Média.