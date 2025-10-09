Netanyahu sur le fil : comment le plan Trump le contraint à jouer double jeu

Gaza entrevoit une lueur : Israël et le Hamas s’accordent sur un cessez-le-feu, première étape du plan de paix voulu par Donald Trump. L’accord prévoit l’arrêt des combats, la libération d’otages et l’ouverture de l’aide humanitaire. Quelques camions ont déjà franchi Rafah.

Mais sur le terrain, les bombardements se poursuivent. Et Netanyahu tempère déjà : la trêve ne prendra effet qu’après l’aval du gouvernement israélien, ce jeudi. Sous pression américaine, le Premier ministre israélien s’aligne sur la feuille de route de Trump. Un virage brutal pour celui qui jurait encore ne négocier qu’“sous le feu”.

Mais la manœuvre est périlleuse : en Israël, son extrême droite menace de faire chuter son gouvernement s’il met fin à la guerre. Et en coulisses, Netanyahu reste empêtré dans des procès pour corruption, retardés au nom de “l’urgence nationale” mais lui faisant risquer 10 ans de prison.

Entre Washington, Tel Aviv et Gaza, le chef du gouvernement marche sur un fil. Le plan Trump, présenté comme historique, consolide surtout le contrôle occidental et colonial. Il marginalise toute réelle perspective d’un État palestinien pleinement souverrain. Pour les habitants de Gaza, cette trêve n’est pas la paix : juste une pause dans une guerre d'anéantissement qui dure depuis trop longtemps.