En recevant, le 28 avril dernier à Rabat, les représentants diplomatiques du Burkina Faso, du Mali et du Niger, Mohammed VI a obtenu leur accord pour accélérer un projet stratégique : garantir un débouché atlantique aux pays sahéliens. Derrière cette coopération régionale se dessine aussi une manœuvre politique, par laquelle le Maroc entend conforter sa mainmise sur le Sahara occidental et affirmer son poids géopolitique. Le Maroc trace une nouvelle route vers l’Atlantique. Ce chantier titanesque, annoncé en 2023 et qui pourrait remodeler les flux économiques ouest-africains, a reçu l’aval enthousiaste du Burkina Faso, du Mali et du Niger, réunis à Rabat autour du souverain. L’Alliance des États du Sahel s’est dite déterminée à passer rapidement de la parole aux actes. Derrière son activisme diplomatique, le Maroc poursuit un objectif clair : supplanter l’Algérie au Sahel. Alors qu’Alger revendique depuis longtemps le rôle de médiateur dans la région, ses liens avec les pays de l’AES sont aujourd’hui au plus mal. Début avril, Bamako, Niamey et Ouagadougou ont rappelé leurs ambassadeurs à Alger, pointant la responsabilité de l’Algérie dans la destruction d’un drone militaire malien près de leur frontière commune, fin mars.Un axe Rabat-Bamako-Niamey-Ouaga est-il en train de se constituer ? Alors que les chefs de la diplomatie de l’Alliance des États du Sahel ont été reçus en grande pompe par le roi Mohammed VI, les tensions entre ces pays et l’Algérie ne cessent de se dégrader. Un réalignement régional est-il en cours ? Et quelles conséquences sur les équilibres géopolitiques et économiques au Maghreb et au Sahel ? Analyse dans ce nouvel épisode de "Décrypter l'Afrique" avec Seidik Abba, journaliste, écrivain, auteur de “Mali-Sahel : notre Afghanistan à nous ?” et Albert Mukulubundu, homme politique congolais, membre de l’opposition en RDC.