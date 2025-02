"C'est pire que celui de Barnier !" Porcher dézingue le budget du gouvernement Bayrou

Le budget a officiellement été adopté au Parlement la semaine dernière, après un 49.3 actionné par François Bayrou, puis par une motion de censure qui n’a pas obtenu assez de votes. En effet, la majorité des socialistes et le Rassemblement National ont décidé de ne pas censurer le gouvernement. Alors, le budget est passé. Le reste du NFP dénonce vivement le choix du PS de ne pas voter la censure. Ils fustigent un budget “pire que celui de Barnier”. On va aller voir ça.

Eric Lombard, Ministre de l’Économie, a annoncé un grand “tournant dans la gestion des finances publiques” jeudi soir sur France 2. Le gouvernement vise 5,4% de déficit pour 2025, et 3% pour 2029, en lien avec leurs engagements à l’UE. Côté recettes, est annoncée la contribution sur les plus hauts revenus, qui visera les personnes les plus riches (revenu fiscal annuel qui dépasse 250 000 € pour un célibataire et 500 000 € pour un couple), et dont le taux d'impôt sur le revenu est inférieur à 20%. Le dispositif a été limité à un an (alors que c’était 3 à l'origine). Pour les grandes entreprises c’est pareil, on passe d’une contribution de 2 ans à 1 an : cela cible les 400 entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d'au moins 1 Md€ et sont redevables de l'impôt sur les sociétés. Tout cela devrait peut être rapporter 10 milliards à l’Etat.

Le taux de la taxe sur les transactions financières est porté de 0,3% à 0,4% (c’était une faveur au PS). Une taxe sur les rachats d’actions suivis d’une annulation est créée pour les entreprises ayant un recours croissant à cette pratique et qui leur permet de distribuer une partie de leur excès de trésorerie à leurs actionnaires. Elle concernera les plus grandes entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 1 Md€, pour leurs opérations réalisées entre mars 2024 et février 2025.

Mais le demande d’ “effort” n’est pas portée uniquement sur les plus riches. Pour combler le déficit public, le texte prévoit de réduire les dépenses de l’État et de ses opérateurs de 23,6 Md€. Le patrimoine des plus pauvres. En pêle-mêle, est prévu : Le niveau d’indemnisation des arrêts de maladie de courte durée des fonctionnaires est porté à 90% au lieu de 100% ; les budgets du travail, enseignement supérieur et recherche, écologie (prime rénov par exemple, ou fonds vert pour la transition dans les collectivités locales), agriculture, éducation, aide publique au développement baissent… ; augmentation frais de notaire. Tollé aussi pour cette mesure, le seuil d'exemption de TVA pour les petites entreprises, notamment les auto-entrepreneurs, est désormais fixé au seuil unique de 25 000 euros de chiffre d'affaires annuel au lieu de 37 500 euros jusqu'ici pour les prestations de services et 85 000 euros pour les activités de commerce. Après avoir promu la start up nation, Emmanuel Macron pioche chez eux. Face aux indignations, le ministre de l’Économie a annoncé suspendre la mesure le temps de rediscuter.

La discussion et les compromis, ce sont les mots que met en avant la macronie pour décrire ce budget. Thomas Porcher rappelle qu'il n'y avait pas d'urgence à réaliser ces économies et surtout, que les pistes avancées par le gouvernement ne feront qu'appauvrir la population. Selon l'économiste, le budget Bayrou est pire que celui de Barnier. Il rappelle aussi qu'avec la loi spéciale (sabotée par le gouvernement), il n'y avait pas d'urgence à adopter un budget pour 2025.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !