"C'est le monde d'avant en pire" : 5 ans après la crise covid, Porcher dézingue le bilan de Macron

“Nous sommes en guerre”. On se rappelle toutes et tous de ces mots prononcés par Emmanuel Macron pendant la crise Covid. Cela fait 5 ans que le premier confinement a débuté. Les soignants étaient applaudis à 20h, “l’argent magique” a finalement été trouvé pour tenter de soutenir les hôpitaux et rattraper des années de réduction des coûts, les caissières et éboueurs étaient félicités et l’on re découvrait l’importance de consommer local. Les politiques vantaient les PME et les smicards, et on se disait “maintenant tout va changer”, “prise de conscience générale”, etc. Ensuite Emmanuel Macron nous parlait “réindustrialisation” dans son grand plan après avoir connu les pénuries de masques et de blouses, de médicaments ou de composants électroniques.

5 ans plus tard, les soignants multiplient les cris d’alarmes et alertent sur le manque de moyens dans l’hôpital public. Rien n’a changé, c’est même pire, affirme Thomas Porcher.

Nos camardes indépendants “Basta!” et l’observatoire des multinationales ont pointé du doigt les “corona-profiteurs”. “Près de 300 milliards d’euros de prêts garantis par l’État, un plan d’urgence à 110 milliards d’euros, dont 7 milliards d’euros pour Air France et 5 milliards pour Renault, un plan tourisme, un plan automobile, un plan aéronautique, pour la relocalisation industrielle, des baisses d’impôts, un plan de relance annoncé à 100 milliards... Les sommes affichées sont d’une ampleur inédite. Elles profitent largement aux grands groupes et à leurs actionnaires, beaucoup moins aux salariés.” On se rappelle des dividendes records annoncés pendant la crise covid, ou inflationniste. Grandes entreprises qui ont ensuite annoncé des plans de licenciements, comme Renault, sans parler des sous-traitants et PME lâchées…

Va-t-il y avoir une “récession Trump” alors que le leader d’extrême droite prônait la prospérité ? La semaine dernière, lundi 10 mars, après que Donald Trump a refusé d’exclure la possibilité d’une récession aux Etats-Unis. La Bourse a dévissé, emmenée par les valeurs technologiques, mais aussi bancaires : le Nasdaq a reculé de 4 %. Tesla, la firme d’Elon Musk, a perdu plus de la moitié de sa valeur boursière depuis son plus haut de janvier et vaut désormais moins qu’avant l’élection de Donald Trump. En Asie, les Bourses ont reculé dans le sillage de Wall Street. Donald Trump assume le risque de faire baisser Wall Street et de plonger l'économie américaine dans la récession titre les Echos.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’instant Porcher !