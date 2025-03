Cannabis thérapeutique : comment Darmanin et Retailleau sacrifient des milliers de patients

Valérie est malade et souffre de douleurs intenses. Elle n’imagine pas sa vie sans son traitement. Comme elle, des milliers de patients se retrouvent démunis, et très inquiets. Reportage sur ces victimes collatérales...

Dans la guerre de Darmanin et Retailleau menée contre le cannabis, les Ministres ont également mis fin au cannabis thérapeutique. Lancée en mars 2021, l’expérimentation concerne 1700 patients à travers la France.



Elle s’est arrêtée le 31 décembre 2024, contre l’avis des malades et de leurs médecins. Le gouvernement a laissé 6 mois aux patients pour trouver un autre traitement. Valérie est malade et souffre de douleurs intenses. Elle n’imagine pas sa vie sans son traitement. Comme elle, des milliers de patients se retrouvent démunis, et très inquiets. Après 4 ans de traitement, les patients attendaient une prolongation ou une autorisation définitive, le couperet tombe : les malades doivent se sevrer en 6 mois. Parfois, un médicament n’est plus délivré du jour au lendemain. Valérie raconte avoir déjà perdu 3kg.



Elle montre, pour Le Média, sa technique pour faire pousser le cannabis chez elle. Son regret : cela ne sera pas aussi efficace, il n’y aura plus de suivi médical, et elle risque gros ; en plus d’être une charge mentale conséquente. À l’Assemblée Nationale, les députés Antoine Léaument (LFI) et Ludovic Mendes (Ensemble Pour la République) appellent à la légalisation du cannabis. Les parlementaires ont travaillé plus d’un an sur les causes et conséquences du narcotrafic, et proposent des solutions à rebours du plan Retailleau-Darmanin. Le gouvernement préfère faire le focus sur l’aspect sécuritaire que sur l’enjeu de santé publique. En attendant, les malades oscillent entre inquiétude et incertitude. Interrogé, Mr. Darmanin n’a pas souhaité répondre à nos questions et réitère être en opposition totale à toutes formes de légalisation du cannabis. Contacté, Mr. Retailleau ne nous a pas répondu.