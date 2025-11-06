Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Climat : les ultra-riches détruisent la planète, Oxfam dévoile les chiffres
À l’approche de la COP30, qui se tiendra à Belém, au Brésil, un nouveau rapport d’Oxfam fait l’effet d’un électrochoc. Intitulé « Pillage climatique : comment une puissante minorité plonge le monde dans le chaos », il révèle qu’une personne ultra-riche émet en une seule journée autant de carbone qu’une personne pauvre en une année entière. En France aussi, les inégalités climatiques se creusent : les plus riches polluent 40 fois plus que les 50 % les plus modestes. Alors, comment expliquer une telle injustice écologique ? Que peuvent faire les États et notamment la France ? On en parle tout de suite Alexandre Poidatz responsable du plaidoyer « Climat, finance et secteur privé » chez Oxfam France.