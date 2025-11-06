Je fais un don

Climat : les ultra-riches détruisent la planète, Oxfam dévoile les chiffres

À l’approche de la COP30, qui se tiendra à Belém, au Brésil, un nouveau rapport d’Oxfam fait l’effet d’un électrochoc. Intitulé « Pillage climatique : comment une puissante minorité plonge le monde dans le chaos », il révèle qu’une personne ultra-riche émet en une seule journée autant de carbone qu’une personne pauvre en une année entière. En France aussi, les inégalités climatiques se creusent : les plus riches polluent 40 fois plus que les 50 % les plus modestes. Alors, comment expliquer une telle injustice écologique ? Que peuvent faire les États et notamment la France ? On en parle tout de suite Alexandre Poidatz responsable du plaidoyer « Climat, finance et secteur privé » chez Oxfam France.

Le Journal des Luttes

Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.

