Le Journal des luttes, c’est le seul JT quotidien entièrement dédié aux luttes sociales et syndicales en France. Chaque jour, il donne la parole au camp du travail, aux exclu.e.s et à celles et ceux qui les soutiennent, et met en lumière leurs combats et leurs victoires.
Budget 2026 : le gouvernement taille dans le logement social
Le budget 2026 est actuellement en discussion. Et malgré le discours du gouvernement, les « efforts » ne sont pas partagés par tous : ce sont une fois encore les plus précaires qui risquent d’en faire les frais. Coup de projecteur aujourd’hui sur le logement. Le projet de loi de finances 2026 prévoit une baisse de 900 millions d’euros de l’enveloppe consacrée au logement social. Dans le même texte, le gouvernement propose également de supprimer les Aides personnalisées au logement pour les étudiants étrangers hors Union européenne et non boursiers…Une mesure qui suscite l’indignation des associations et du monde universitaire. On en parle avec eleonore schmitt, chargée de mobilisation à la fondation pour le logement.