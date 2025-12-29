Bilan 2025 : Thomas Porcher décrypte sans concession l’héritage économique et social de Macron

Inflation contenue, chômage en trompe-l’œil, inégalités aggravées : Thomas Porcher dresse le bilan économique et social de l’année 2025 et analyse les conséquences des politiques d’Emmanuel Macron, à l’approche de 2027.

Cette semaine, l'Instant Porcher propose un bilan de l'année 2025, marquée par des tensions politiques et économiques, tout en projetant les défis de 2026, année précédant les élections présidentielles de 2027. 2025 a été une année particulièrement mouvementée, dominée par un gouvernement fragile et une succession de Premiers Ministres.

Emmanuel Macron a tout fait pour sauver son modèle économique néolibéral. "Emmanuel Macron voulait des beaux chiffres, il ne les aura même pas" affirme Thomas Porcher. L'INSEE a rapporté que les inégalités sociales se sont aggravées, avec des fermetures d’usines et un écart croissant de l’espérance de vie entre les classes modestes et les plus aisées. Le bilan économique de l'année 2025 révèle une situation où les riches continuent de prospérer, tandis que les plus vulnérables s’appauvrissent. Côté finances publiques, des projets de loi, notamment sur la Sécurité Sociale, ont été votés, mais le budget global reste un sujet de débat. Ces décisions budgétaires, bien que souvent perçues comme techniques, auront un impact direct sur la vie des Français : toujours plus d'austérité, prévient l'économiste. En 2026, l’année sera déterminante pour l'avenir politique de la France, avec les élections présidentielles en ligne de mire.

Le climat politique s’annonce tendu, avec un gouvernement qui aura du mal à tenir ses engagements, et des forces politiques en pleine recomposition. Thomas Porcher est inquiet de l'état du débat, précédant 2027. On ne discute plus du fond. L'économiste prévient sur la masacarade que veut proposer l'extrême droite.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c'est l'Instant Porcher !

