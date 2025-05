Bientôt un référendum sur le budget ? Porcher démasque le piège Bayrou

François Bayrou veut demander leur avis aux français sur la dépense publique. Le chef du gouvernement a décidé de donner son exclu au JDD la semaine dernière : on y apprend que le Premier Ministre envisage de soumettre à référendum un plan de réforme de l’Etat et de ses dépenses. Alors accusé de contourner le parlement, François Bayrou a envoyé le Ministre des relations avec le Parlement s'expliquer face aux députés. "Une telle consultation ne sera évidemment pas un projet de loi de finances soumis aux Français. Ça, c'est le rôle du Parlement (...) Mais elle pourrait être un 'porter à connaissance' précis et transparent de la situation et une programmation pour les quatre ans qui viennent des mesures pour accroître la richesse du pays et pour maîtriser ses dépenses.

" Nous le savons bien maintenant, le but des gouvernements successifs et libéraux est de faire des économies en agitant le chiffon de la dette et du déficit. Thomas Porcher salue la volonté de demander l’avis aux français. Cependant, l’économiste craint que le cadre du débat soit mal cadré, comme le débat sur la dette ou le déficit. “Si l’on demande aux français de choisir entre l’assurance chômage ou l’assurance maladie, forcément le débat est biaisé”. Sans parler du matraquage sur le “besoin” de faire des économies. Dans ce débat, l’on parle beaucoup dépenses mais très peu recettes. Et François Bayrou a déjà mis un stop à toute hausse d’impôts, même pour les plus riches.

Dans le même temps, on apprend qu’une personne sur huit est en situation de privation matérielle et sociale en France, en 2024 ; c’est la dernière étude de L’INSEE. 12,7% plus précisément. C’est plus qu’entre 2013 et 2020. Les privations de protéines et de chauffage sont bien plus fréquentes qu’il y a 10 ans.

“Choose Europe for Science”. Lundi dernier 5 mai, à la Sorbonne, Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen ont appelé les chercheurs menacés par l’administration Trump à se « réfugier » en Europe. Le Président de la République française a même promis 100 millions d’euros pour attirer les chercheurs. Alors que l’Université, ses professeurs et ses étudiants crient et multiplient les alertes pour des moyens depuis des années en France, Emmanuel Macron parle enfin d’investissement… pour aller chercher des chercheurs étrangers. Thomas Porcher dénonce une annonce pour faire joli, qui masque une université délabrée et des chercheurs dont des étrangers, notamment africains, invisibilisés et précaires.

Lisa Lap et Thomas Porcher décryptent tout cela, c’est l’Instant Porcher !