Bayrou : le Premier Ministre en qui personne n’a cru

François Bayrou n'a sans doute jamais été aussi présent dans les esprits que ces derniers mois. Mais si son court passage à Matignon va probablement signer la fin de sa carrière politique, c'est surtout l'échec d'un homme qui a passé quarante ans à tenter de conquérir le pouvoir. Pour le premier épisode de notre nouvelle émission, on revient sur son milieu social, son parcours, son idéologie, ses quelques accomplissements et son héritage. Une histoire mélangeant démocratie chrétienne, centrisme, opportunisme... et penne a l'arrabbiata (vous verrez). Bref, on se pose la question : de quoi François Bayrou est-il le nom ?

C'était pas mieux avant est la nouvelle émission d'histoire politique du Média. Dans chaque épisode, on reviendra sur des personnalités et des événements marquants de l'histoire politique de la France et du monde, tout en essayant de décortiquer les parcours, les idéologies et les époques traversées.