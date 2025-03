Bardella en Israël : dernière étape de la dédiabolisation du RN ?

C’est une bien triste première quand on connaît les origines du Rassemblement National. Le président du RN, Jordan Bardella est reçu en Israël ce mardi, invité par Benjamin Netanyahou, pour participer à une conférence internationale contre l'antisémitisme, organisée par le gouvernement Israélien d’extrême-droite. Dans une convergence des populismes comme on en voit de plus en plus, Netanyahou a donc décidé de faire l’impasse sur le passé de ce qui était il n’y a pas très longtemps le Front Nationale, parti fondé par l’antisémite notoire Jean-Marie Le Pen et le Waffen-SS Pierre Bousquet. Et ces racines, cette histoire colle à la peau du RN, même si ses cadres continuent l’opération de dédiabolisation entamée depuis que Marine Le Pen a pris les rênes du parti. Malgré les critiques et la controverse, Bardella exulte. Lors de cette conférence, il prononcera un discours sur la montée de l'antisémitisme en France depuis le 7-Octobre", avec dans sa délégation une certaine Marion Maréchal qu’on ne nomme plus “Le Pen”. Alors comment expliquer cette invitation solennelle du porte étendard de l’extrême-droite Française en Israël ? On en parle avec Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l’Etat, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Beligh Nabli nous livre son expertise une fois par semaine, sur la politique nationale et internationale dans cette émission qui analyse sans détour deux faits majeurs de l’actualité.