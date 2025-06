Attaque contre l'Iran : jusqu'où ira Netanyahou ? Ce que vous n'entendrez pas ailleurs

Quelle mouche a encore piqué Benjamin Netanyahou ? Voilà cinq jours que des bombardements se répètent et l’escalade des tensions continue entre Israël et l’Iran. Un conflit militaire commencé vendredi dernier quand Israël, a mené une série sans précédent de bombardements aériens sur l’Iran. Des frappes qualifiées de “préventives” et visant officiellement des installations nucléaires et militaires iraniennes, mais en réalité, visant aussi des infrastructures et faisant des centaines de victimes civiles. Une violente attaque revendiquée et qui fait partie de l’opération militaire “Rising lion”, ouvertement assumée par Benjamin Netanyahu.

Évidemment, la riposte iranienne ne s’est pas faite attendre et Téhéran a lancé plusieurs salves de missiles contre Israël. Des explosions ont retenti ce mardi matin à Tel-Aviv et Jérusalem après de nouveaux tirs de missile, survenus au moment où le président américain Donald Trump quittait précipitamment le G7 après avoir conseillé aux habitants de Téhéran d’évacuer « immédiatement ».

Faut-il craindre le pire ? A l’heure où le Pakistan et la Chine notamment ont adressé leur soutien à l’Iran, à l’heure où les dirigeants occidentaux martèlent le droit d’Israël à se défendre en faisant fi du fait qu'Israël a frappé en premier ? Jusqu’où ira cette guerre, nous poserons la question à Beligh Nabli pour son émission hebdomadaire sur le Média. Beligh Nabli, professeur des universités en droit public et co-fondateur de Chronik, un collectif engagé dans le débat public. Également auteur de multiples ouvrages dont “l'État, droit et politique” aux éditions Armand Colin et “Relations Internationales” aux éditions Pedone. Il est l’invité de ce nouveau numéro de “Au Coeur de l’Actu” !