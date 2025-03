Attal et Retailleau préparent le pire pour nos enfants : ce que cache leur projet explosif

Gabriel Attal, ancien Premier ministre, a proposé une loi pour durcir la répression à l'égard des mineurs délinquants, en jugeant les jeunes comme des adultes, avec des comparutions immédiates et des peines de prison plus sévères. Mais derrière ce discours sécuritaire, la réalité est plus complexe. De nombreux professionnels de la justice, éducateurs et magistrats, dénoncent cette approche simpliste et insistent sur la nécessité d’un accompagnement plus adapté pour les jeunes en souffrance. Car, contrairement à l'idée véhiculée par le gouvernement, la délinquance des mineurs est en baisse. Mais quand on surfe sur l’actualité pour flirter avec les peurs collectives, difficile de voir la vérité en face. En parallèle, la détresse psychologique des jeunes ne cesse de croître, avec une hausse de 32 % des consultations en psychiatrie. Mais là aussi, la réponse est inexistante. Les services publics, déjà au bord de la rupture, sont incapables d’assurer le soutien nécessaire. La jeunesse va mal, mais plutôt que de renforcer la prévention et les accompagnements, le gouvernement semble miser sur la répression. Un choix politique qui ne fera qu'aggraver les inégalités et les souffrances.