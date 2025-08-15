Algérie : Macron rend fous les diplomates

Nils Wilcke revient sur le virage diplomatique de Macron vis-à-vis de l’Algérie. Un durcissement, que Bruno Retailleau revendique comme une victoire de ses idées...

Dans ce nouvel épisode des Indiscrets, Nils Wilcke revient d’abord sur le virage diplomatique d’Emmanuel Macron vis-à-vis de l’Algérie. Après avoir reconnu l’an dernier la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, le président français durcit cette fois sa position contre Alger. Une lettre révélée par Le Figaro officialise la suspension de l’accord de 2013 permettant aux diplomates algériens de voyager en France sans visa, une mesure présentée comme une rétorsion face aux tensions persistantes. L’Algérie a riposté en remettant en cause les conditions d’occupation des biens immobiliers français sur son territoire, dont l’ambassade et la résidence de l’ambassadeur. Les relations sont désormais au point mort selon le Quai d’Orsay, la DGSE étant le dernier canal de communication ouvert.

Ce durcissement, que Bruno Retailleau revendique comme une victoire de ses idées, s’inscrit aussi dans la perspective de la présidentielle de 2027, même si, côté algérien, on considère que l’affaire relève surtout d’un débat interne français.





La chronique se penche ensuite sur la bataille des municipales 2026 à #Nice, théâtre d’un affrontement de longue date entre Christian Estrosi et Éric #Ciotti. Ce duel s’est intensifié après les révélations de Libération sur un fichier Excel controversé appartenant à Ciotti, recensant 800 Niçois influents avec des données très intrusives sur leur religion, leur origine ou leur situation financière. Une enquête judiciaire est en cours. Dans ce climat explosif, les deux camps s’accusent mutuellement d’utiliser des fonds publics pour financer leur propagande. Estrosi affiche sa confiance en rappelant ses victoires municipales depuis 2008, tandis que Ciotti peut se prévaloir d’avoir remporté toutes les circonscriptions niçoises aux législatives anticipées de 2024. Tout indique que la campagne sera marquée par de nouvelles révélations.

