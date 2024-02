Zemmour et CNEWS condamnés : le témoignage exclusif de Danièle Obono

La décision est tombée ce mercredi 7 février. CNEWS et Zemmour sont condamnés à payer la somme symbolique de 1000 euros à Danièle Obono. Pour en discuter, on reçoit la députée insoumise.

La décision est tombée ce mercredi 7 février. Le directeur de publication de CNews, la chaîne d’info de Vincent Bolloré, notoirement proche de l’extrême droite, a été reconnu coupable de diffamation publique. Et Eric Zemmour, ex-journaliste, polémiste et candidat du parti d’extrême droite Reconquête à la présidentielle de 2022, coupable de complicité de diffamation publique. Les propos mis en cause ont été prononcés contre la députée insoumise Danièle Obono. On rappelle qu’en août 2020, en pleine polémique sur Valeurs actuelles, qui avait dépeint Danièle Obono sous les traits d’une esclave, Eric Zemmour l’avait accusée, et je cite, « de refuser de dire Vive la France à la télévision », « d’organiser des réunions interdites aux Blancs » et « de dire tout son amour pour Mohammed Merah, qui tue des enfants juifs ». Presque quatre ans plus tard, le tribunal correctionnel a donc estimé que ces propos, prononcés par un multirécidiviste des appels à la haine raciale, tombaient sous le coup de la loi. CNEWS et Zemmour sont condamnés à payer la somme symbolique de 1000 euros à la parlementaire.

De ce sujet et aussi d’autres, on a parlé avec Daniele Obono dans cet entretien exclusif !